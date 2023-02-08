Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.
За даними слідства, колишній працівник головного управління Міністерства внутрішніх справ в Херсонській області пішов на співпрацю з окупаційною владою.
Зазначено, що він добровільно зайняв посаду поліцейського чергової частини в незаконному правоохоронному органі так званому “Корабельному міському відділі поліції ГУ МВД Херсонської області”, створеному окупаційною владою РФ.
“При цьому, перебуваючи на посаді, виконував рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором частини території України”, – інформують у пресслужбі.
Повідомляється, що правоохоронці викрили чоловіка на деокупованій території Херсонської області під час проведення стабілізаційних заходів. Нині підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.
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