Служба безпеки України затримала поплічника росіян, який ще у 2014 році підіймав російський прапор над Харківською мерією. Чоловік вісім років переховувався від правосуддя.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник у 2014 році брав участь у кремлівському проєкті “Новоросія”. Він долучався до спроб насильницького захоплення влади в регіоні. Крім того, що він підіймав російський прапор над будівлею міської ради, ще й закликав до штурму установи.

Затриманий агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів перед камерами московських пропагандистів. Найбільше етерів відзняли представники телеканалу “Россия 1”.

Після невдалого захоплення регіону зловмисник вирішив “залягти на дно”, уникнувши правосуддя. Протягом восьми років він дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів.

Нині його вдалося затримати. За місцем його мешкання проведено обшуки під час яких виявлено:

▪️ прапори РФ та георгіївські стрічки;

▪️ снайперську гвинтівку з оптикою;

▪️ самозарядну гвинтівку Z-10;

▪️ набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.