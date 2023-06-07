Служба безпеки України заявила, що на Дніпропетровщині затримала російського агента. Він збирав розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ.

Джерело: СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про місця базування авіації та напрямки вильотів. Ще він передавав локації військкоматів і намагався знайти залізничні лінії, які задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Від “куратора” з ФСБ він отримував до 4 тисяч гривень за виконане завдання. Кошти йому перераховували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

Росіяни мали намір використовувати дані для проведення серії повітряних ударів по території регіону. Насамперед йдеться про ураження стратегічно важливих об’єктів.

Фігурантом виявився місцевий житель, якого у липні 2022 року завербувала російська спецслужба. Він потрапив у поле зору через один із російських Telegram-ботів. Там чоловік періодично викладав фото позицій українських військ.

Вже пізніше він підтримував зв’язок з російськими окупантами через месенджер. Він виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами. Ще він розпитував потрібну йому інформацію у людей.

За його місцем проживання було проведено обшуки. Слідчі СБУ виявили мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Нині він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.