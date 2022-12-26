Про це повідомила Служба безпеки України.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Зрадником виявився житель Глібівки, який добровільно запропонував окупантам свою допомогу під час окупації Вишгородського району.

Чоловік надавав росіянам адреси проживання місцевих жителів, які могли входити до руху опору. Зокрема колишніх учасників АТО. За його сприянням, українців катували та вивозили до Росії.

Він особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Також він разом з окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Зрадник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Колаборант грабував будинки співгромадян під приводом “забезпеченням окупаційних угрупувань Росії”.

У відповідь діяльність росіяни дозволили поплічнику вільно пересуватися по окупованих територіях регіону. Ще він також обклеїв власний автомобіль знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після деокупації території зрадник намагався переховуватися у Київській області. Утім співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. За результатами обшуків правоохоронці виявили продуктові набори виробництва Росії та мобільні телефони з контактами росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.