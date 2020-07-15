У середу, 15 липня, святкують Всесвітній день навичок молоді. Наші громадяни відзначають День українських миротворців. Згідно з народним календарем, сьогодні день Берегині.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Також варто зазначити, що в Ботсвані сьогодні День президента, а в Брунеї – День султана.

Всесвітній день навичок молоді (World Youth Skills Day)

Це свято було засновано під егідою ООН в грудні 2014 року (резолюція A/RES/69/145).

Мета свята – підвищення рівня інформованості про важливість інвестування в розвиток навичок молоді, поліпшення соціально-економічних умов для молодих людей для вирішення проблем безробіття та неповної зайнятості.

За даними ООН, на 2015 рік число безробітних молодих людей у ​​світі склало 73,4 мільйона осіб. Тобто рівень безробіття серед молоді – 13,1%. Кількість робочих місць, пропонованих молоді, постійно знижується, а рівень нерівності на ринку праці зростає. Кожна п’ята молода особа в світі живе в умовах крайньої бідності, навіть якщо має роботу. Також кожен п’ятий не має доступу до освіти.

На сьогодні в світі налічується 1,2 мільярда молодих людей у ​​віці від 15 до 24 років, що становить 16% населення світу.

Цей день ООН пропонує відзначати з урахуванням національних пріоритетів, в тому числі шляхом проведення просвітницьких кампаній, заходів за участю добровольців й інформаційно-пропагандистських заходів.

Одне з останніх нововведень цього дня – рух WorldSkills. Це змагання молодих кваліфікованих робітників і студентів у віці до 22 років. У цей день молоді люди викладають в Мережу фотографії зі своїх робочих місць. Таким чином, WorldSkills формує у школярів та їхніх батьків нове ставлення до сучасних робітничих професій.

День українських миротворців

Це свято було засновано в 2013 році після кривавих подій в Югославії.

Відповідну постанову було прийнято Верховною Радою України від 21 травня 2013 року. Саме в цей день в 1992 році з місії в Боснії почалося участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в “гарячих точках” планети.

За ці роки понад 44 тисяч українських військовослужбовців взяли участь в міжнародних миротворчих операціях у різних регіонах планети – Косово, Боснії і Герцеговині, Анголі, Македонії, Гватемалі, Таджикистані, Афганістані, Хорватії, Кувейті, Сьєрра-Леоне, Придністров’я, Іраку, Лівані, Ефіопії , Еритреї, Грузії, Судані, Кот-д’Івуарі, Демократичній Республіці Конго і т. п.

Зараз ВСУ беруть участь в 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в 6 країнах світу і районі Аб’єй.

Православні свята 15 липня

Сьогодні у православних християн день Брегині. Також це свято називають днем ​​Сирої Богородиці. В цей день на вечерю подають вареники з вишневою начинкою. Раніше було прийнято біля будинку саджати березу, яка, як вважали слов’яни, охороняла людей і житло від нечистої сили.

У цей день молодь робила привороти, таємно кладучи гілочку на поріг коханої людини. Коли той переступав гілку, її ховали, примовляючи: “Як цей прут сохне, так нехай і він (ім’я хлопця) від любові до мене сохне”.

У дохристиянські часи Берегиню вважали матір’ю всіх духів, в народі її називали Ладою. Божество шанували як берегиню будинку, захисницю від зла, лих, хвороб, покровительку врожаю. Після прийняття християнства образ Берегині злився з образом Богоматері.

Прикмети на Берегині: що не можна робити

Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

Сазан починає плескатися – до теплої і ясної погоди.

Західний вітер подув – чекай дощу.

Поява на деревах перших жовтих листочків, віщує ранню осінь і зиму.

Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.

На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.

У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Крилаті мурахи роєм в повітрі кружляють – до зливи.

День вважається особливо вдалим для завершення будь-яких справ, а ось здійснювати великі покупки не варто, тому що вони не принесуть вам радості.

Що не можна робити:

Лінуватися. Чим більше і старанніше ви працюєте, тим прихильнішою буде доля.

Конфліктувати. Необхідно уникати сварок і розбіжностей, бо Берегиня не заохочує лайки між людьми.

Міняти місце проживання, а також здійснювати тривалі поїздки.

Працювати в полі.

Шити і займатися домашніми справами.

Займатися важкою фізичною працею.

Бажати комусь зла, сваритися і кричати.

Тримати негативні думки в голові.

15 липня: цей день в історії

1099 – взяття Єрусалиму хрестоносцями.

1205 – Папа Інокентій III заявив, що євреї приречені на вічне рабство і підкорення через розп’яття Ісуса Христа.

1783 – у Франції, на річці Соні, біля Ліона, інженером-самоучкою Клодом де Жоффруа д’Аббаном випробувано перший в історії пароплав.

1795 – “Марсельєза” офіційно стала гімном Франції.

1823 – в Римі дотла згоріла древня базиліка Святого Павла.

1867 – на сесії французької академії продемонстровані листи Паскаля юному Ньютону з викладом закону всесвітнього тяжіння (пізніше з’ясувалося, що листи були фальшивими).

1869 – в Парижі Іполіт Меже-Мурье (Hippolyte Mège-Mouriés) запатентував маргарин для потреб військово-морського флоту.

1912 – в Англії вступив в силу Закон про національному медичному страхуванні.

1916 – американський інженер Вільям Боїнг заснував компанію “Пасифік аеро Продактс”, що змінила через кілька місяців назву на “Боїнг ерплейн”.

1920 – створено Київський педагогічний університет.

1948 – в Лондоні засновано товариство Анонімних Алкоголіків, існуюче в США з 1935 року.

1954 – в США здійснено пробний політ на четирехтурбінном реактивному пасажирському авіалайнері Boeing 707 (Сіетл).

1965 – Конгрес США прийняв закон, що вимагає друкувати на сигаретних пачках попередження про шкоду куріння для здоров’я.

2006 – заснований сервіс мікроблогінгу Twitter.

2016 – в Туреччині здійснено спробу військового перевороту.

Іменинники 15 липня

1606 – Рембрандт Харменс ван Рейн, один з найбільш відомих і шанованих голландських художників.

1817 – Джон Фоулер, британський залізничний інженер, автор проектів ряду мостів і локомотивів.

1919 – Айріс Мердок, англійська письменниця, багаторазовий лауреат Букерівської премії.

1946 – Лінда Ронстадт, американська співачка, одна із зачинателів кантрі-року, володарка 11 премій “Греммі”.

1967 – Адам Севідж, американський фахівець зі спецефектів, ведучий телепередачі “Руйнівники легенд”.

1976 – Дайан Крюгер, німецька актриса і фотомодель.