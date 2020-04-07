7 квітня християни, що живуть за Юліанським календарем, відзначають одне з важливих дванадесятих свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє портал Релігійно-інформаційної служби України.

Це третє за значенням християнське свято після Великодня і Різдва Христового.

Свято відзначається ще з IV століття. В його основі “блага вість” архангела Гавриїла Діві Марії (звідси і Благовіщення) про народження у неї Спасителя всього людства, якого вона повинна назвати Ісусом.

“Зачнеш у лоні і породиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, батька його, і царюватиме над домом Якова повіки та й царству його не буде кінця”, – йдеться у Святому Письмі.

Марія ж відповіла: “Як же це станеться, коли я мужа не знаю”.

Архангел відповів: “Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього окроет тебе … У Бога немає неможливого”.

В Назареті, на тому місці, де архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку, побудований храм.

Дату Благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. Також на встановлення цієї дати вплинуло старовинний переказ про те, що 25 березня (7 квітня за новим стилем) відбулося створення світу.

Варто відзначити, що церковне святкування Благовіщення не відміняється, навіть якщо воно припадає на Великдень. Пост в цей день послаблюється. Залежно від часу, свято може тривати 3 дні або 1 день.

Варто відзначити, що в цьому році через пандемію коронавируса віруючі в основному беруть участь в онлайн богослужіннях.