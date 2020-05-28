Сьогодні, 28 травня, православні та греко-католики відзначають одне з головних християнських свят - Вознесіння Господнє. Відзначається це свято на сороковий день після Великодня.

Про це розповідають #Букви.

Вознесіння Спасителя стлося майже 2000 років тому на Оливній горі, недалеко від Єрусалима. Свідками вознесіння Христа були апостоли і Богородиця, про що йдеться в Євангелії від Луки і в книзі Діянь святих апостолів.

“Свято Вознесіння вміщує в собі глибокий духовний зміст. Сорок днів після воскресіння наш Спаситель продовжував навчати Своїх учнів-апостолів розуміти Священне Писання, розповідав їм про Царство Боже, готуючи їх до прийняття Святого Духа. Після завершення Свого земного подвигу, Ісус Христос вознісся на небо, сів праворуч Бога, тим самим вознісши нашу людську природу до Божественної оселі. Тож свято Вознесіння Господнього – свято, коли Син Божий у Своїй Божественній особі ввів людину у єдність із Творцем, щоби відновити та утвердити нерозривний зв’язок людини з Богом, що був втрачений через гріхопадіння людини“, – йдеться у повідомленні пресслужби Православної церкви України.

У цьому році у римо-католиків Вознесіння припадає на 21 травня.

У християнстві 40 днів – не випадкове число. У Святому Письмі багато подій пов’язана з цифрою 40.

Наприклад, немовлят для подання в Храм Господа за Законом Мойсея батьки приносили на 40-й день. Сорок днів і сорок ночей Бог лив на землю дощ під час всесвітнього потопу. Сорок років сини Ізраїля блукали поки прийшли в землю обітовану.

Сорок днів і сорок ночей Мойсей перебував на горі, коли написав заповіді Господні.

Що можна робити в це свято?

Важливо вшанувати пам’ять предків і помолитися;

Бажано перебувати в колі сім’ї;

Також важливо прийти до церкви на службу;

Перед днем ​​Вознесіння потрібно привести в порядок будинок;

Треба допомагати всім, хто про це просить;

Дуже важливо налаштуватися на хороші думки;

Дозволяється дарувати близьким невеликі подарунки.

Чого категорично не можна робити?

Шити, прати, поратися на городі, прибиранням та іншої домашньої роботою;

Виносити сміття;

Не можна нічого різати;

Чи не дозволяється займатися стрижкою волосся;

Заборонено лаятися і перебувати в поганому настрої;

Не можна просити Бога про багатство і грошах;

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Варто зазначити, що Вознесіння Господнє – перехідне свято. Його святкування залежить від дня святкування Пасхи, Воскресіння.