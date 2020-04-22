22 квітня у всьому світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі. Це день присвячено громадським організаціям, які проводять різні екологічні заходи і акції.

#Букви зібрали інформацію про те, які ще свята відзначають сьогодні.

Міжнародний день Матері-Землі

Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009 році, причому відзначали його вперше задовго до цього – в 1970 році в США.

Ініціатором заснування Дня Землі став американський політик і активіст Гейлорд Нельсон. Після того як він став свідком розливу нафти в каналі Санта Барбара в 1969 році, він вирішив організувати освітній захід “День Землі”.

Починаючи з 2010 року свято відзначається в усьому світі.

До цього в світі відзначали День Землі, тому і була обрана дата – 22 квітня.

Основна мета цього свята – звернути увагу людства на крихкість екосистеми нашої планети і спонукати людей бути уважнішими до навколишнього середовища.

День секретарів

Щорічно цей день святкують в середу останнього повного тижня квітня.

Це свято виникло в США в 1952 році. Тоді ініціатором виступила Міжнародна асоціація адміністративних працівників.

Через майже 50 років свято перейменували в День професійних адміністративних працівників.

Також в цей день відзначають День відкриття Бразилії, День весняного брудершафту, День пам’яті жертв Голокосту в Сербії, День Оклахоми в США.

Церковні свята

У цей день православні християни вшановують пам’ять святого Євпсихія, в народі цей день називають Вадим – Відкрий Джерела, в язичництві – Лельник. У цей день прийнято було набирати цілющу воду, наші предки вірили, що вона має цілющу силу.

З раннього ранку необхідно було відправиться до джерела, бажано до того, яке знаходиться ближче до людини. Чим раніше людина прийде до джерела, тим краще для неї ж. Кажуть, що незаймана вода має ще більше чудотворних якостей, вона може здійснити диво.

Світла Середа – що можна і не можна робити

22 квітня в цьому році – світла Середа. У цей день не можна сваритися, лаятися, злитися або сумувати, в душу не можна впускати негатив.

Також заборонена важка фізична праця. Не можна відвідувати кладовище і влаштовувати поминки.

Священнослужителі рекомендують мислити позитивно і відганяти від себе тугу.

В цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенести пломбування зубів на інший день.

Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт повернеться до вас бумерангом.

Не можна в цей день планувати великі покупки, інакше вони дуже швидко зіпсуються, перенесіть покупки речей на інший день.

Категорично заборонено мати порожній холодильник у цей день, інакше голодувати доведеться ще сорок днів.

Іменинники 22 квітня

У церковному календарі день пам’яті Молченської ікони Божої Матері; мученика Євпсіхія Кесарійського.

Також в цей день народилися такі відомі особистості:

в 1724 році народився Іммануїл Кант, німецький філософ (“Критика чистого розуму”);

в 1937 році народився відомий американський актор Джек Ніколсон, сценарист, режисер і продюсер (“Політ над гніздом зозулі”, “Бетмен”);

в 1956 році народилася Наталія Сумська, українська актриса;

в 1974 році народився Василь Вірастюк-український стронгмен, володар титулу “найсильніша людина світу”, народився 2004;

в 1974 році народився Одадж’ян Шаво, басист вірмено-американської альтернативної метал-групи System of a Down і учасник групи Achozen;

в 1982 році народився відомий бразильський футболіст Кака, “Золотий м’яч” -2007 і “кращий футболіст світу” (2007).

22 квітня День янгола святкують Вадими, Гавриїлом, Марфи.

22 квітня – цей день в історії

У 1930 році Великобританія, Японія і США підписали Лондонський морський договір.

У 1969 році в Х’юстоні проведена перша пересадка ока людині.

У 2004 році в КНДР зіткнулися потяги, жертвами стали 150 осіб.

У 2005 році в Китаї стався вибух на хімічному заводі.

У 2010 році в Мексиканській затоці пожежа знищила нафтову платформу.

Прикмети 22 квітня

Якщо погода не стабільна, літо буде сухим.

Наші предки вважали, що рік буде неврожайним, якщо в пташиних гніздах мало яєць.

Якщо в цей день зацвіла кульбаба – це вірна ознака того, що весна все-таки прийшла,

Якщо погода вітряна, та ще й весь день видався дощовим – рік обіцяє бути врожайним.

Якщо погоду 22 квітня не можна назвати хорошою, значить, літо може бути сухим.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

Вітер і туман – до врожайного року.

Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

Півні рано заспівали – до зміни погоди.

Сині хмари – до дощової і теплій погоді.

Якщо ком землі не розсипається, то орати грунт рано, тому що земля ще сира. Якщо ж земля розсипається, то прийшов час орати.

Схід сонця з білявими відблисками вказує на те, що в найближчі дні дощу не буде.