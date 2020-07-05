Сьогодні, 5 липня, в світі відзначають День бікіні і День різнокольорових шкарпеток з пальцями, а в Україні святкують День Військово-морських сил ЗСУ.

Про це розповідають #Букви.

День Військово-морських сил Збройних сил і День працівників морського і річкового флоту встановлені згідно з указами президента від 12 червня 2015 року. Вперше День ВМС України відзначався в Севастополі 1 серпня 1997 року.

5 липня Венесуела та Алжир відзначають День незалежності, у Вірменії – День Конституції, а в Аргентині – День дітей. Чехія і Словаччина святкують День Кирила і Мефодія та відзначають свято слов’янської писемності.

У 1841 році у Великій Британії 33-річний баптистський проповідник і активний борець з пияцтвом Томас Кук організував першу в світі групову туристичну поїздку. Залізнична компанія Midland Counties Railway надала йому поїзд з 9 вагонів для “безалкогольної” поїздки 570 робочих по маршруту між містами Лейстер і Лафборо в графстві Лестершир. Надалі такі поїздки стали регулярними. З’явилися маршрути європейськими містами. Як наслідок – з’явилося туристичне агентство “Томас Кук і син” – перше в світі турагентство. Одним з перших американських клієнтів фірми став Марк Твен.

У 1946 році під час показу мод в Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Автор такого купальника – модельєр Луї Реар. Цей купальник порахували порочним і назвали “бікіні” – по імені атолу, де раніше США провели випробування атомної бомби.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять мучеників Галактіона, його дружини Іуліанії, їх сина Сатурнина, а також єпископа Самосатського Євсевія. Інші назви свята: “Євсевій”, “Ульянин день”, “День Уляни і Євсевія”.

Що сьогодні не можна робити

Не варто починати важливі справи до вечора – вони не увінчаються успіхом;

Не можна злитися;

Варто бути уважними на дорогах;

Не можна брехати.

Прикмети на 5 липня

На каменях видно волога – скоро піде дощ;

День жаркий – перші морози вдарять в грудні;

Опади – до багатого врожаю зернових;

Увечері випала роса – на наступний день буде хороша погода;

У нічному небі видно яскравий місяць – рік буде врожайним.

День ангела відзначають: Уляна, Галактіон, Геннадій, Григорій, Василь, Федір, Гавриїл, Зенон, Зіна, Євсевій і Юліан.