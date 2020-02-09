Сьогодні, 9 лютого, по всій Україні сонячна погода, без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від +5 °C на заході до -7 °C на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в західних областях вночі від -4 °C до -6 °C, а вдень температура буде вище нуля – до +5 °C. На сході країни: в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях – від -5 °C до -7 °C вдень, а вночі – до -17 °C.

У центральний регіонах і на півдні також не прогнозується опадів, температура вдень становитиме від -1 °C до +1 °C. В Одеській області до +3 °C.