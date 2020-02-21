Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, спочатку нардепи мають намір заслухати звіт “про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2019 році”. Доповідати повинен прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Також нардепи хочуть заслухати інформацію Міністерства охорони здоров’я щодо заходів, вжитих у зв’язку з поширенням у світі китайського коронавірусу.
Надалі народні обранці продовжать розгляд правок до законопроєкту про запуск ринку землі.
- Раніше Кабінет Міністрів презентував звіт про свою роботу в 2019 році в форматі рейтингу “Топ-100 досягнень”.