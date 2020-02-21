Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спочатку нардепи мають намір заслухати звіт “про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2019 році”. Доповідати повинен прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Також нардепи хочуть заслухати інформацію Міністерства охорони здоров’я щодо заходів, вжитих у зв’язку з поширенням у світі китайського коронавірусу.

Надалі народні обранці продовжать розгляд правок до законопроєкту про запуск ринку землі.

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