Про це розповідають #Букви.
Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог”.
Врскреснувши із мертвих, Ісус благословив загальне воскресіння всіх людей. За біблійними переказами, всі мертві повстануть у загальний день воскресіння.
За українською традицією, кожен повинен побувати на Великодній всеношній, яка починалася в ніч з суботи на неділю.
Після відвідин храму люди діставали зі своїх великодніх кошиків паску і яйця. Спочатку слід було з’їсти шматочок паски, потім фарбовані яйця. Освячену паску не давали худобі або домашнім тваринам, це вважається гріхом.
Читайте також:
Великдень – родинне свято, тому в гості в цей день майже не ходили.
Також в цей день прийнято вітатися словами “Христос воскрес!”, а відповідати – “Воістину воскрес!”.
Що не можна робити на Великдень
- На Великдень можна сперечатися і конфліктувати з рідними.
- Не рекомендується займатися домашніми справами. Знайдіть час для Бога.
- У Великдень небажано працювати, але, якщо ваш графік такий, що без цього ніяк не обійтися, прийміть свою діяльність як якесь послух.
- Інтимні стосунки на Великдень заборонені.
- Якщо день народження випав на Великдень, святкування краще перенести на інший день – щоб він не “перекрив” радість від воскресіння Христового.
- На Великдень не відвідують кладовища.
За посилянням можна подивитися онлайн-богослужіння в українських храмах.