Сьогодні у православних і греко-католиків найбільш шановане і урочисте свято - Воскресіння Христове, або Великдень.

Про це розповідають #Букви.

Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог”.

Врскреснувши із мертвих, Ісус благословив загальне воскресіння всіх людей. За біблійними переказами, всі мертві повстануть у загальний день воскресіння.

За українською традицією, кожен повинен побувати на Великодній всеношній, яка починалася в ніч з суботи на неділю.

Після відвідин храму люди діставали зі своїх великодніх кошиків паску і яйця. Спочатку слід було з’їсти шматочок паски, потім фарбовані яйця. Освячену паску не давали худобі або домашнім тваринам, це вважається гріхом.

Великдень – родинне свято, тому в гості в цей день майже не ходили.

Також в цей день прийнято вітатися словами “Христос воскрес!”, а відповідати – “Воістину воскрес!”.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень можна сперечатися і конфліктувати з рідними.

Не рекомендується займатися домашніми справами. Знайдіть час для Бога.

У Великдень небажано працювати, але, якщо ваш графік такий, що без цього ніяк не обійтися, прийміть свою діяльність як якесь послух.

Інтимні стосунки на Великдень заборонені.

Якщо день народження випав на Великдень, святкування краще перенести на інший день – щоб він не “перекрив” радість від воскресіння Христового.

На Великдень не відвідують кладовища.

За посилянням можна подивитися онлайн-богослужіння в українських храмах.