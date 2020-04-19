Про це розповідають #Букви.

Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог”.

Врскреснувши із мертвих, Ісус благословив загальне воскресіння всіх людей. За біблійними переказами, всі мертві повстануть у загальний день воскресіння.

За українською традицією, кожен повинен побувати на Великодній всеношній, яка починалася в ніч з суботи на неділю.

Після відвідин храму люди діставали зі своїх великодніх кошиків паску і яйця. Спочатку слід було з’їсти шматочок паски, потім фарбовані яйця. Освячену паску не давали худобі або домашнім тваринам, це вважається гріхом.

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Великдень – родинне свято, тому в гості в цей день майже не ходили.

Також в цей день прийнято вітатися словами “Христос воскрес!”, а відповідати – “Воістину воскрес!”.

Що не можна робити на Великдень

  • На Великдень можна сперечатися і конфліктувати з рідними.
  • Не рекомендується займатися домашніми справами. Знайдіть час для Бога.
  • У Великдень небажано працювати, але, якщо ваш графік такий, що без цього ніяк не обійтися, прийміть свою діяльність як якесь послух.
  • Інтимні стосунки на Великдень заборонені.
  • Якщо день народження випав на Великдень, святкування краще перенести на інший день – щоб він не “перекрив” радість від воскресіння Христового.
  • На Великдень не відвідують кладовища.

За посилянням можна подивитися онлайн-богослужіння в українських храмах.