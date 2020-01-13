З 13 на 14 січня українці святкують Старий Новий рік, або Щедрий вечір, а ще свято Маланки.

#Букви розповідають про свято.

У давні часи свята Маланки, Василя і Хрещення пов’язували з новорічним циклом так званого Сонячного кола. Найважливішим було свято Щедрого Бога, який пізніше стали називатися Маланки, або Щедрий вечір.

З ранку господині починають готувати щедру кутю, яку заправляють медом і маком. Її ставлять в кутку. Також печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб пригощати щедрувальників та посівальників. На столах не пісні страви.

Сьогодні хлопці “водять Маланку” – співають пісні, танцюють, ставлять жартівливі сценки. Один хлопець як правило переодягається в жіноче плаття і його називають Маланкою.

По завершенню дії на перехресті доріг спалюють дідуха, – снопи соломи, що стояли в кутку від Святого вечора до Нового року, а потім стрибали через багаття. Вважалося, що це очистить від спілкування з нечистою силою.

А на наступний день, коли починає світати, прийнято ходити і засівати зерном. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів.

На Маланки хлопці, які недавно сваталися, але отримали гарбуза, вдруге засилали сватів.

Традиція відзначати Старий Новий рік пов’язана з розбіжністю двох календарів: юліанського – календаря “старого стилю” і григоріанського – календаря “нового стилю”. Ця розбіжність у XX-XXI століттях становить 13 днів, тому Новий рік за старим стилем відзначається в ніч з 13 на 14 січня.

У радянській Росії був прийнятий новий календар у 1918 році – “з метою встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами обчислення часу”.