Про це повідомили на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.
У повідомленні сказано, що сніг в Карпатах очікується протягом доби 6 травня, а також в першій половині дня 7 травня.
Сніг очікується в результаті проходження активного циклону.
Також повідомляється, що циклон викличе сильний вітер (пориви 10-20 м/с, місцями до 24 м/с), значний дощ і мокрий сніг, сніг, місцями хуртовини.
“Очікується приріст сніжного покриву висотою: на середньогір’ї – до 20 см, на високогір’ї – до 35 см!”, – зазначено в повідомленні.
- 4 травня у Карпатах на горі Піп Іван випав сніг, обмежена видимість, а також мороз і буря.