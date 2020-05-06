Сьогодні, 6 травня, на високогір'ї Карпат очікується до 35 см снігу.

Про це повідомили на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.

У повідомленні сказано, що сніг в Карпатах очікується протягом доби 6 травня, а також в першій половині дня 7 травня.

Сніг очікується в результаті проходження активного циклону.

Також повідомляється, що циклон викличе сильний вітер (пориви 10-20 м/с, місцями до 24 м/с), значний дощ і мокрий сніг, сніг, місцями хуртовини.

“Очікується приріст сніжного покриву висотою: на середньогір’ї – до 20 см, на високогір’ї – до 35 см!”, – зазначено в повідомленні.