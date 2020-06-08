Сьогодні, 8 червня, міська електричка Києва відновлює свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Відновлюється рух міських електропоїздів за напрямками “Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна” і в зворотному напрямку: “Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина”.

Потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах і неділях.

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електричок буде повідомлено додатково.

З графіком руху можна ознайомитися за посиланням.