Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Відновлюється рух міських електропоїздів за напрямками “Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна” і в зворотному напрямку: “Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина”.
Потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах і неділях.
Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електричок буде повідомлено додатково.
З графіком руху можна ознайомитися за посиланням.
- Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав області, в яких дозволили відновити залізничне сполучення.