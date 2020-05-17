Про це розповідають #Букви.

День пам’яті жертв політичних репресій був встановлений згідно з указом Президента у 2007 році і з тих пір відзначається щороку у третю неділю травня.

Його мета – належне вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги громадськості до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства та у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років.

Варто зазначити, що до цих пір не вдається встановити точну кількість жертв політичних репресій.

Деякі експерти вважають, що за період з початку 1920-х і до кінця 1980-х років, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб (з них понад 50% українці). Більшість з них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання. Вислали майже 3 мільйони українців: на каторгу, в табори, кого-то закрили в психіатричних закладах.

Особливо жорстокі репресії чинились сталінським режимом. Зокрема, в 1937-1938 роках в Україні було засуджено 197 617 осіб, з них до смертної кари – 122 237 громадян. Левову частку цих вироків виносили саме “трійки” НКВС.

Голова ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, заявив, що сьогодні “ми згадуємо трагічні події в історії України – десятки і сотні тисяч людей – це не просто цифри і історія, а долі знищених священиків і віруючих, закатованих патріотів, розстріляної політичної, художньої і наукової еліти”.

“Цей історичний приклад має моральну складову, яка показує як гріх може зруйнувати душу людини, як із колишнього семінариста, яким був Йосип Сталін, можна стати жорстоким катом та вбивцею мільйонів, очільником і ватажком цілої плеяди таких самих катів та людиновбивць. Сьогодення свідчить, що не всі засвоїли цей згубний урок, адже сучасні кремлівські політичні репресії, зокрема щодо українських громадян, подібні до радянських та мають коріння в тих страшних більшовицьких кампаніях терору”, – підкреслив митрополит.

Довідка. Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України. Протягом 1937-1941 рр. вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних в київських тюрмах НКВД для таємного поховання у Биківнянському лісі.

За різними оцінками тут поховані від 15 до понад 100 тис. осіб.

Серед них – письменники Михайло Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський і десятки тисяч інших жертв сталінського “Великого терору” 1937-1938 рр.