Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південних, східних та центральних областях місцями туман.
У східній частині та в Карпатах вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°.
В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
- Через глобальне потепління українці частіше спостерігатимуть тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою та теплою. Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.