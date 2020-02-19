Сьогодні, 19 лютого, практично по всій території України очікується ясна погода, температура до +12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південних, східних та центральних областях місцями туман.

У східній частині та в Карпатах вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.