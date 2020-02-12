Через глобальне потепління українці будуть частіше спостерігати тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою та теплою.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська.

Експертка розповіла, що наша планети живе за 60-літнім циклом: близько 30 років температура переважно підвищується, ще 30 років — знижується. З 1998 року ми повинні були відчувати похолодання, проте температура в світі зростає, і причиною тому вплив глобального потепління.

У разі, якщо підвищення температури планети під дією антропологічних факторів не буде зупинено, кожна друга зима в Україні стане сухою та теплою, а влітку спостерігатимуться “тропічні ночі”.

“Чому у світі так виділяють 2030-й рік, декларуючи зниження до того часу парникових викидів наполовину? Тому що десь тоді ми ввійдемо у фазу зростання. Десь кожна друга зима такою (сухою і теплою, як поточна – ред.) буде. Також не забуваймо, що потепління стосується цілого року. Влітку в Україні буде більше днів із температурою вище за 30 градусів, більше ночей із температурою вище за 20 – так званих тропічних ночей. Будуть довшими періоди, коли температура не падатиме нижче цих 20 градусів – і тоді буде діяти накопичений ефект цієї спеки на здоров’я та самопочуття людини”, — зазначила Краковська.

При цьому кліматолог позначила, що не обов’язково ситуація буде однаковою кожен сезон.

“Тут важливо сказати: це не означає, що кожне літо буде таким спекотним або кожна зима буде такою теплою. Кліматологи стежать за загальними тенденціями і говорять про них”, — підкреслила вона.