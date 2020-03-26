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День Національної гвардії України – професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу НГУ. До 2000 року воно відзначалося 4 листопада, в день ухвалення Верховною Радою в 1991 році закону “Про Національну гвардію України”.
11 січня 2000 року в Україні прийняли рішення розформувати Нацгвардію. Але в 2014 році в зв’язку з незаконною анексією Криму і початком російської агресії на Донбасі це військове формування було відновлено.
У березні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон “Про Національну гвардію України”, згідно з яким ця структура – військове формування з правоохоронними функціями, яке входить у систему Міністерства внутрішніх справ. Базою для формування особового складу НГУ стали підрозділи Внутрішніх військ, а також добровольці.
Уже з квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь в Антитерористичної операції на Донбасі.
День Національної гвардії був встановлений указом п’ятого президента Петра Порошенка від 18 березня 2015 року. Свято встановлене, враховуючи значення і роль Нацгвардії у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку.
Тепер свято щороку відзначається 26 березня.
Варто відзначити, що цього року виповнюється 6 років з дня відновлення Нацгвардії. З цієї нагоди було створено документальний фільм під назвою “Національна гвардія України. Зміни, розвиток, досягнення”.
Як поінформували в прес-службі НГУ, стрічка “хронологічно показує, як у 2014-му році Нацгвардія прийняла на себе перші удари у війні з російсько-окупаційними військами і не дала ворогу просунутись вглиб країни”, а також розповідає про розвиток цього формування з моменту створення.
Фільм був змонтований на основі 300 годин зйомок військових навчань, служби і життєдіяльності гвардійців із залученням танків, вертольотів і бронетехніки.
- У червні минулого року президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії.