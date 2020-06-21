Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначають День батька. Свято стало офіційним з 8 травня 2019 року, коли Кабінет Міністрів схвалив Указ Президента "Про День батька".

Про це розповідають #Букви.

День батька має перехідну дату святкування – його святкують у третю неділю червня.

У зв’язку зі святом компанія Google створила інтерактивний дудл, в якому можна зробити листівку для тата і надіслати йому.

У третю неділю червня День батька відзначають в таких країнах: Аргентина, Велика Британія, Канада, Індія, Мексика, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Швейцарія, Японія і Південна Африка.

Більше 30 країн вшановують батьків саме в третю неділю червня. У деяких країнах дата інша – в Грузії 3 жовтня, в Італії, Португалії та Іспанії 19 березня, проте свято є в багатьох державах.

В цей день у багатьох країнах прийнято приколювати до одягу троянди. Червоні – якщо батько живий, білі – якщо він помер. Також прийнято влаштовувати сімейні торжества, пікніки на природі, батькам дарують подарунки.