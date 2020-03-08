На сьогоднішній день в рядах Збройних сил України (ЗСУ) служать 29 тисяч жінок.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Сьогодні в Збройних силах проходять службу та працюють понад 23 % жінок, це більше 58 000. З них майже 29 000 – військовослужбовці. Сумлінно виконують свої посадові обов’язки більше 4 тисяч жінок-офіцерів, майже 7000 жінок-сержантів і 17 000 жінок-солдатів. У вищих військових навчальних закладах проходять підготовку понад тисячу курсанток, які завтра поповнять Збройні сили України”, – йдеться у повідомленні.

Станом на початок березня 2020 року, майже 12 000 жінок отримали статус учасника бойових дій.

За війни на сході 29 жінок були поранені, 9 – загинули.