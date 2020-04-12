Сьогодні, 12 квітня, Всесвітній день авіації та космонавтики.

Про це розповідають #Букви.

Відзначається цей день за рішенням Міжнародної авіаційної федерації.

12 квітня 1961 року громадянин СРСР Юрій Гагарін на космічному кораблі “Восток” вперше в світі здійснив орбітальний політ навколо Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. В цей же день відзначається і Міжнародний день польоту людини в космос.

Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.

В Україні пріоритетним напрямком цієї галузі є міжнародне співробітництво, участь в реалізації міжнародних проектів.