Про це розповідають #Букви.
Відзначається цей день за рішенням Міжнародної авіаційної федерації.
12 квітня 1961 року громадянин СРСР Юрій Гагарін на космічному кораблі “Восток” вперше в світі здійснив орбітальний політ навколо Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. В цей же день відзначається і Міжнародний день польоту людини в космос.
Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.
День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.
В Україні пріоритетним напрямком цієї галузі є міжнародне співробітництво, участь в реалізації міжнародних проектів.
- 31 січня 2018 року на 68-му році життя помер перший космонавт України Леонід Каденюк.