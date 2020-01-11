У суботу, 11 січня, жителі всього світу відзначають Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day).

Про це повідомляють #Букви.

Існують різні думки про походження цього свята.

За однією з версій, Всесвітній день “дякую”, який покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, був заснований за ініціативою ЮНЕСКО та ООН. Водночас у переліку міжнародних днів, які відзначає Організація Об’єднаних Націй, таке свято не значиться (хоча там є багато інших абстрактних подій, наприклад, Міжнародний день щастя).

Також існує версія, що Всесвітній день “дякую” вигадали заповзятливі співробітники однієї з компаній, яка виготовляла листівки. Тим самим вони хотіли підвищити власні продажі, повідомляє “Укрінформ”.

А видання DW пише, що цей день був заснований в 1994 році американським “евентологом” Адрієнн Сіу Куперсміт. За нею закріпилося звання “головного евентолога Америки”. Сама Куперсміт стверджувала, що придумала більше 1900 різних свят.

Міжнародний день “дякую” в багатьох країнах відзначають, організовуючи ярмарки, влаштовуючи благодійні акції, конкурси та інші розважальні заходи. В освітніх установах у цей день нагадують про важливість говорити слова подяки близьким людям, а також про хороші манери.

У цей день люди зазвичай говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи подяку.

Варто зазначити, що кожного року, поряд із Всесвітнім днем “дякую”, святкується і Всесвітній день подяки (21 вересня).