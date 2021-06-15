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Сейм Польщі прийняв резолюцію проти будівництва «Північного потоку-2»

Сейм Польщі прийняв резолюцію проти будівництва російського газопроводу "Північний потік — 2" і закликав Євросоюз і НАТО прийняти кроки для зупинки запуску "труби".

Вівторок, 15 червня 2021, 22:28

Про це повідомляє польське агентство PAP.

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише Павел Кукіз.

“Сейм у вияві солідарності з нашими центральноєвропейськими сусідами, які опинилися перед загрозою російського експансіонізму, зокрема, з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, передусім Німеччину як нашого союзника по НАТО і партнера по ЄС, до відмови у сприянні реалізації проєкту газопроводу “Північний потік-2″ і до вжиття кроків, спрямованих на негайне і ефективне припинення його будівництва” – йдеться у резолюції.

“Ми закликаємо до цього в ім’я поваги до цінностей, на яких спирається ЄС, в ім’я солідарності з Україною і турботи про стабільність і безпеку в Європі, а також заради збільшення сили опору Євросоюзу на тиск з боку Росії” – додали польські депутати.

Польські депутати закликали США розширювати і підтримувати санкції проти всіх компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

  • Маттіас Варніг підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.
  • У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
Теги: Північний потік 2, Польща

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