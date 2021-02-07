Про це повідомляє телеканал CNN.

Прокуратура німецького міста Ітцего не назвала ім’я жінки, але в своїй заяві повідомила, що вони звинувачують її в “пособництві вбивству більш ніж 10 000 людей”.

Жінка, яка на момент здійснення злочинів була неповнолітньою, “звинувачується в тому, що вона допомагала в систематичних вбивствах єврейських в’язнів, польських партизан і радянських російських військовополонених в якості стенографістки і секретаря командира табору” в період з червня 1943 р. до квітня 1945 року.

Вона постане перед судом у справах неповнолітніх, тому що на момент служби в Штуттгофі їй було менше 18 років.

Близько 65 000 людей були вбиті під час Голокосту в концентраційному таборі Штуттгоф, недалеко від польського міста, який зараз називається Гданськ.

За даними Центрального управління з розслідування нацистських злочинів, німецька прокуратура розслідує ще 13 справ, пов’язаних з концентраційними таборами Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен і Штуттгоф.

Штуттгоф, заснований нацистами в 1939 році, містив в цілому 115 000 ув’язнених, більше половини з яких померли там. Близько 22000 чоловік були переведені з Штуттгофа в інші нацистські табори.