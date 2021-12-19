Колишні співробітниці розповіли, як стикнулись з сексуалізованими домаганнями на робочому місці. В результаті цього деякі співробітниці страждали на депресивні стани та панічні атаки.

Про це йдеться в американському виданні The New York Times.

За словами колишньої інженерки Ешлі Козак, у 2017 році один зі стажерів схопив її за сідниці, а наступного року інший співробітник провів рукою по її тулубу – від талії до грудей. Козак повідомляла про випадки харасменту до HR – відділу, але її звернення проігнорували.

“Через кілька тижнів після початку моєї роботи один зі стажерів підійшов до мене в нашому гуртожитку і схопив за сідниці, коли я мила посуд. Я повідомила про цей інцидент начальнику та іншому колезі, та справу так і не передали у відділ кадрів. Мені довелось продовжити жити в гуртожитку з цією людиною”, – повідомила Козак.

Крім того, про випадки домагань повідомили ще три колишні співробітниці компанії, та по меншій мірі п‘ятеро заявили, що стали свідками сексуалізованих домагань. Деякі зі свідків повідомили про те, що сталось у відділ кадрів та реакції не було.

Це вже не перший випадок, коли компанію Ілона Маска звинувачують в ігноруванні харасменту. Раніше колишня співробітниця Tesla Джесіка Барраза подала до суду із заявою про «жахливі умови» та «несамовиті сексуальні домагання» на заводі з виробництва електромобілей у Фремонті. Пізніше аналогічні позови подали ще кілька жінок.