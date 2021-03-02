Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідне рішення Сенат ухвалив у вівторок, 2 березня. Призначення підтримали 84 сенатори, проти виступили 15.

Примітно, що кандидатуру Раймондо не підтримали саме республіканці. Зокрема, сенатор Тед Круз з Техасу, який очолював групу, яка протестувала проти затвердження поразки Трампа на виборах. Він звинуватив Раймондо у тому, що її позиція щодо Китаю нібито є надто м’якою. Сенатор Джош Хоулі, що також відстоював інтереси Трампа після виборів, проголосував проти призначення Раймондо, продовжуючи серію голосувань проти будь-яких призначень.

Що відомо про Джину Раймондо?

49-річна Джина Раймондо — політикиня, підприємиця, венчурна капіталістка, членкиня Демократичної партії. В 2015 році Раймондо стала 75-м губернатором штату Род-Айленд і першою жінкою на цій посаді. З 2011 по 2015 рік обіймала посаду генерального скарбника штату Род-Айленд і теж була першою жінкою на цій посаді. На ранніх етапах президентських перегонів її називали кандидаткою Байдена у віцепрезидентки.

Раймондо має ступінь бакалавра з економіки (Гарвардський університет) та доктора права (Єльський університет).

Професійну кар’єру почала як помічниця з персоналу у федеральному суді в Нью-Йорку. Після цього вона стала одним із засновників і віцепрезиденткою венчурної компанії зі штаб-квартирою у Вільямстауні (Массачусетс).

Як міністерка Раймондо опікуватиметься проблематикою робочих місць і економічного зростання по всій країні. Очікують, що через неї Байден відновлюватиме відносини Білого дому і бізнес-спільнотою, які погіршилися за часів 45-го президента Дональда Трампа.