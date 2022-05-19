Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Голосування за призначення посла США в Україні відбулось ввечері 18 травня.

Сенат США проголосував за кандидатуру Бріджит Брінк одностайно.

Додамо, що посольство США в Україні не має офіційного посла з 2019 року після того, як колишній американський президент Дональд Трамп відкликав з посади Марі Йованович.

З того часу американське посольство в Україні очолювали тимчасово повірені у справах, серед яких Вільям Тейлор – посол США в Україні у 2006-2009 роках та Крістіна Квін, яка обіймає цю посаду досі.

ДОВІДКА: Бріджит Брінк розпочала свою дипломатичну кар’єру в 1996 році у Державному департаменті США.

З 1997 по 1999 рік Брінк була консульською політичною співробітницею у посольстві США в Белграді. З 1999 по 2002 рік обіймала посаду референта у Кіпрі, а з 2002 по 2004 рік – спецпомічниця заступника Держдепу США з політичних питань у Європі.

З 2005 по 2008 рік була очільницею політико-економічного відділу посольства США у Грузії. Опісля отримала посаду заступниці директора у справах Південної Європи у Держдепі США.

У період з 2009 по 2010 рік була членкинею Радбезу США як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу. У 2011 році Бріджит Брінк знову повернулась до Грузії у якості заступниці голови місії посольства США у Тбілісі. З 2014 року аналогічну посаду обіймала в Узбекистані.

З 2015 по 2018 роки стала заступницею помічника держсекретаря США у Бюро у справах Європи та Євразії, зокрема Брінк відповідала і за тривалі конфлікти у Європі. Тобто нова посол США в Україні знає деталі російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році.