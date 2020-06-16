Комітет Сенату Конгресу США у справах збройних сил схвалив поправку до проекту оборонного бюджету, що передбачає виділення 10 мільйонів доларів на проекти, спрямовані на ядерні випробування.

Про це повідомляє The Hill.

Поправку запропонував сенатор від Республіканської партії Том Коттон. Повний текст проекту оборонного бюджету на наступний рік опублікують найближчим часом.

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол назвав можливість проведення ядерного випробування “повним безглуздям”.

Він вважає, що прийняте рішення може спровокувати ядерні випробування з боку інших держав і викликати нову гонку ядерних озброєнь.

Запропонована поправка з’явилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про перспективу відновлення ядерних випробувань в якості переговорної тактики в зусиллях щодо забезпечення тристороннього ядерного угоди з Росією і Китаєм.

США не проводили вибухових ядерних випробувань з 1992 року, перевіряючи ефективність і надійність своєї зброї замість цього за допомогою докритичних випробувань, які не дають ядерного виходу, комп’ютерного моделювання та інших наукових методів.

Єдина країна, яка провела ядерні випробування в цьому столітті – Північна Корея.