Про це повідомляє The Hill.
Поправку запропонував сенатор від Республіканської партії Том Коттон. Повний текст проекту оборонного бюджету на наступний рік опублікують найближчим часом.
Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол назвав можливість проведення ядерного випробування “повним безглуздям”.
Він вважає, що прийняте рішення може спровокувати ядерні випробування з боку інших держав і викликати нову гонку ядерних озброєнь.
Запропонована поправка з’явилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про перспективу відновлення ядерних випробувань в якості переговорної тактики в зусиллях щодо забезпечення тристороннього ядерного угоди з Росією і Китаєм.
США не проводили вибухових ядерних випробувань з 1992 року, перевіряючи ефективність і надійність своєї зброї замість цього за допомогою докритичних випробувань, які не дають ядерного виходу, комп’ютерного моделювання та інших наукових методів.
Єдина країна, яка провела ядерні випробування в цьому столітті – Північна Корея.
- США і РФ домовилися провести в червні переговори щодо ядерної зброю і запросили Китай.