Американські сенатори перейшли до наступного кроку на шляху до прийняття масштабного "Плану порятунку Америки" - пакету економічної допомоги на суму 1,9 трлн доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Рішення було ухвалено напередодні, 4 березня. Воно передбачає, що сенатори можуть перейти до етапу дебатів стосовно змін, які будуть внесені до ініційованого президентом Джо Байденом пакета економічної допомоги на суму 1,9 трлн доларів.

Основною темою дебатів буде напрям додаткової фінансової допомоги меншим штатам. Це ініціатива Демократичної партії.

Передбачається, що дебати будуть довгими, оскільки демократам потрібні гарантії того, що в результаті дебатів законопроєкт підтримають всі 50 сенаторів партії. Щоб внести законопроєкт до пакета економічної допомоги, їм також потрібна підтримка з боку віцепрезидентки Камали Гарріс, інакше першість залишиться на боці Республіканської партії. Щоб отримати всі голоси, сенатори, представники менших штатів, намагатимуться добитися привілеїв конкретно для своїх виборців.

Щоб затягнути процес республіканець Рон Джонсон зажадав, щоб текст законопроєкту було заслухано повністю. Це передбачено процедурою. Тепер сенатори слухатимуть читання 628 сторінок протягом близько 10 годин. Після цього стартують 20-годинні дебати та тривале голосування.