Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.
Зазначається, що американські сенатори швидко ухвалили рішення щодо відновлення ленд-лізу, оскільки українські військові довели, що можуть протистояти російському агресору.
Відомо, що під час Другої світової програма ленд-лізу була створена для “зміни правил у війні”: вона дозволила США забезпечувати союзників необхідними у протистоянні запасами без тривалих процедурних перешкод.
Ухвалення Сенатом США ленд-лізу означає, що для Сполучених Штатів та Європи вторгнення Росії – це екзистенційна загроза ліберальному порядку.
Також дії США свідчать про те, що Захід вірить у перемогу України у боротьбі з російськими загарбниками.
Відомо, що нещодавно Конгрес США ухвалив військову та гуманітарну допомогу Україні на загальн суму в 14 мільярдів доларів: частину цих коштів вже виділили.
Необхідність військової допомоги для Збройних сил України стала нагальною в останні дні, після виявленої жорсткості російських військових в Україні.
У короткій промові в залі Сенату США лідер більшості Чак Шумер прокоментував масові вбивства мирних мешканців в Україні, назвавши їх “чистим злом” та наголосивши, що Росія здійснює геноцид українського народу.
“Коли вбивають невинних мирних людей тільки через те, ким вони є – за релігією, національністю чи расою – це і є геноцид. І Путін винен у цьому”, – сказав Шумер.
Відомо, що програма ленд-лізу допоможе прискорити надання важливого військового обладнання та інших необхідних поставок до України шляхом зменшення бюрократичної тяганини. Програма, де-факто, дає дозвіл дарувати іншій країні необхідне обладнання з умовою, що заплатять за нього пізніше.
Водночас невідомо, коли Палата представників США розгляне ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз, і чи станеться це до того, як обидві палати покинуть Вашингтон 7 квітня на заплановану двотижневу перерву.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на РФ та особисто Путіна після жахливих знімків з українського міста Буча. 6 березня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.