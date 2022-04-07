Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно підтримав закон щодо відновлення програми ленд-лізу, яка діяла під час Другої світової. Ця програма дозволить президенту США Джо Байдену ефективніше забезпечувати Україну озброєнням та здійснювати інше постачання, необхідне під час війни.

Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.

Зазначається, що американські сенатори швидко ухвалили рішення щодо відновлення ленд-лізу, оскільки українські військові довели, що можуть протистояти російському агресору.

Відомо, що під час Другої світової програма ленд-лізу була створена для “зміни правил у війні”: вона дозволила США забезпечувати союзників необхідними у протистоянні запасами без тривалих процедурних перешкод.

Ухвалення Сенатом США ленд-лізу означає, що для Сполучених Штатів та Європи вторгнення Росії – це екзистенційна загроза ліберальному порядку.

Також дії США свідчать про те, що Захід вірить у перемогу України у боротьбі з російськими загарбниками.

Відомо, що нещодавно Конгрес США ухвалив військову та гуманітарну допомогу Україні на загальн суму в 14 мільярдів доларів: частину цих коштів вже виділили.

Необхідність військової допомоги для Збройних сил України стала нагальною в останні дні, після виявленої жорсткості російських військових в Україні.

У короткій промові в залі Сенату США лідер більшості Чак Шумер прокоментував масові вбивства мирних мешканців в Україні, назвавши їх “чистим злом” та наголосивши, що Росія здійснює геноцид українського народу.

“Коли вбивають невинних мирних людей тільки через те, ким вони є – за релігією, національністю чи расою – це і є геноцид. І Путін винен у цьому”, – сказав Шумер.

Відомо, що програма ленд-лізу допоможе прискорити надання важливого військового обладнання та інших необхідних поставок до України шляхом зменшення бюрократичної тяганини. Програма, де-факто, дає дозвіл дарувати іншій країні необхідне обладнання з умовою, що заплатять за нього пізніше.

Водночас невідомо, коли Палата представників США розгляне ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз, і чи станеться це до того, як обидві палати покинуть Вашингтон 7 квітня на заплановану двотижневу перерву.