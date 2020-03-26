Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Пакет включає допомогу в сумі $ 1200. для кожного дорослого американця і по $ 500 на неповнолітніх.
Крім того, в програмі передбачено 500 мільярдів доларів для підприємств, штатів і міст. Для малих підприємств буде виділено 367 млрд. Лікарні отримають 130 мільярдів доларів і буде розширено страхування по безробіттю.
Дана міра допоможе підтримувати економіку США три місяці.
За законопроект проголосувало 96 сенаторів, ніхто не був проти.
Очікується, що палата проголосує за законопроект в п’ятницю.
- Раніше видання Politico в своєму матеріалі писало, що країни Європи зобов’язані застосовувати жорсткі карантинні заходи, щоб припинити розповсюдження коронавірусу. Але економічні наслідки такого карантину для розвитку регіону можуть бути більш смертоносними, ніж сам вірус.