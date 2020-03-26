Сенат США прийняв пакет надзвичайної допомоги на суму 2,2 трлн доларів через пандемію коронавірусу, яка спустошує економіку країни.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Пакет включає допомогу в сумі $ 1200. для кожного дорослого американця і по $ 500 на неповнолітніх.

Крім того, в програмі передбачено 500 мільярдів доларів для підприємств, штатів і міст. Для малих підприємств буде виділено 367 млрд. Лікарні отримають 130 мільярдів доларів і буде розширено страхування по безробіттю.

Дана міра допоможе підтримувати економіку США три місяці.

За законопроект проголосувало 96 сенаторів, ніхто не був проти.

Очікується, що палата проголосує за законопроект в п’ятницю.