Країни Європи зобов'язані застосовувати жорсткі карантинні заходи, щоб припинити розповсюдження коронавірусу. Але економічні наслідки такого карантину для розвитку регіону можуть бути більш смертоносними, ніж сам вірус.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Економічна допомога європейських урядів для малого і середнього бізнесу – короткострокова. Але в певний момент владі доведеться сказати населенню, що їм доведеться вийти на роботу, навіть якщо це спричинить другу хвилю епідемії.

Як довго триватиме карантин у Європі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що неможливо лікувати людей, якщо в країні немає економічного розвитку.

“Неможливо жити – навіть в самоізоляції – і лікувати людей, якщо ми не продовжимо економічну діяльність, яка просто дозволяє нам жити в цій країні”, – сказав він.

Макрон заявив, що вакцина від коронавірусу навряд чи з’явиться до кінця 2021 року, а залишатися без роботи до того часу – недоцільно.

У матеріалі зазначили, що карантинні заходи можуть мінімізувати випадки заражень і смертності, але економічна криза призведе до втрати урядових доходів, які фінансують охорону здоров’я та комунальні послуги.

Президент Франції став першим світовим лідером, який заявив, що ніхто не знає, як довго триватиме соціальний карантин в різних країнах світу. Іспанія, Італія, Франція, Бельгія та інші країни ЄС можуть тільки сповільнити поширення коронавірусу, щоб запобігти переповненню лікарень, але ніякі карантинні заходи не зможуть припинити поширення інфекції повністю.

Тим часом у Франції уряд з одного боку заявляє про необхідність залишатися вдома і працювати дистанційно, по можливості, а з іншого боку – заохочує підприємства до виплат співробітникам, які тимчасово не можуть вийти на роботу, щоб не втратити робочі кадри. Йдеться про тисячу євро без вирахування податків для співробітників великих компаній і підприємств, які були змушені припинити діяльність через карантин.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що карантин – не вихід із ситуації. Єдине, що зараз може зробити уряд – тягнути час, розтягуючи епідемію на кілька місяців, максимально наближаючись до моменту розробки та впровадження вакцини.

Китай офіційно вирішив відмовитися від найбільш радикальних заходів карантину і визначити пріоритети економічного зростання в найближчі місяці.

В Італії заходи карантину, заплановані до 25 березня, вирішили продовжити. У неділю уряд прийняв рішення заборонити “несуттєву” економічну діяльність. Але, наприклад, дозволено виробництво тракторів і тютюнових виробів. Профспілки не вважають таку діяльність вкрай необхідною для держави.

Карантин не зупинить поширення коронавірусу

Дослідження Імперського коледжу Лондона показало, що навіть найрадикальніші заходи по соціальному дистанціюванню можуть забезпечити лише тимчасовий перепочинок від вірусу.

Німецький вірусолог Крістіан Дростен зазначив, що як тільки уряди скасують заходи карантину в своїх країнах, почнеться друга хвиля епідемії.

Економічне зростання в усьому світі сповільниться до 2,4% через пандемію. При цьому, раніше прогнозувалося зростання на 2,9%. Якщо пандемія буде і далі продовжуватися, то зростання знизиться до 1,5%.

Дослідження мюнхенського Інституту показало, що економічні втрати в Німеччині можуть варіюватися від 7,2% ВВП за двомісячний період до 20,6% при найгіршому сценарії тримісячного простою.

Про довгострокову стратегію й економічні плани щодо протистояння коронавірусній інфекції не заявили ні в одній країні Європи.

Що робити з коронавірусом далі: прогнози

Коли тест-системи для діагностики коронавірусної інфекції стануть максимально доступними, уряд почне робити їх всьому населенню. Найімовірніше, тести покажуть, що більшість громадян інфіковані вірусом, але безсимптомно. Це призведе до того, що карантинні заходи соціального дистанціювання буде скасовано.

У Німеччині розраховують, що такі тести в різних країнах світу можуть бути доступні вже в найближчі тижні.

Дослідження Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) показало, що карантинні заходи соціального дистанціювання слід вживати протягом двох років, щоб розтягнути в часі спалах епідемії. Обмеження будуть послаблюватися кожні два – три місяці, поки не будуть скасовані повністю.

Директор Інституту Жака Делора в Парижі (Франція) Себастьян Майяр заявив, що, найімовірніше, країні доведеться повернутися до нормального функціонування, щоб надолужити економічний розвиток, а потім, в цьому ж році, знову ввести карантинні заходи, поки не буде розроблено вакцину.

Всі дослідники згідні в тому, що будь-які періоди “перепочинку” будуть короткими.

“Це ставить уряди перед однією і тією ж дилемою: їм потрібно буде готувати своє населення або до року ізоляції, або до масових смертей в найближчі місяці. Ні те, ні інше не сподобається людям”, – сказано в матеріалі.

“Ця пандемія буде до і після. Сподіваюся, людська ціна буде невелика. Економічна ціна буде високою”, – заявив французький економіст Тьєррі Бретон.