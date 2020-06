Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кандидатуру Брауна сенатори підтримали одноголосно (98 “за”), в присутності віце-президента США Майкла Пенса.

Варто зазначити, що Браун став не просто першим афроамериканцем, який очолив рід військ в збройних силах США, але також першим афроамериканцем-членом Об’єднаного комітету начальників штабів. Він є американським офіцерів вже протягом 36 років.

Президент США Дональд Трамп рекомендував Брауна на посаду. Він назвав генерала “патріотом і великим лідером”.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020