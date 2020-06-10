Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кандидатуру Брауна сенатори підтримали одноголосно (98 “за”), в присутності віце-президента США Майкла Пенса.

Варто зазначити, що Браун став не просто першим афроамериканцем, який очолив рід військ в збройних силах США, але також першим афроамериканцем-членом Об’єднаного комітету начальників штабів. Він є американським офіцерів вже протягом 36 років.

Президент США Дональд Трамп рекомендував Брауна на посаду. Він назвав генерала “патріотом і великим лідером”.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

Президент призначив Брауна на цю посаду 2 березня, але підтвердження генерала було затримано, оскільки сенатор-республіканець Ден Салліван з Аляски зачекав зі своїм рішенням.

“ВВС США, Космічні сили США і я особисто вітаємо генерала Брауна і його дружину Шарін з його затвердженням на посаду глави штабу ВПС. Неперевершене лідерство, оперативний досвід і глобальне бачення генерала Брауна мають ключове значення для модернізації американських військово-повітряних сил відповідно до викликів в області національної безпеки завтрашнього дня”, – заявила міністр ВПС США Барбара Барретт.

Важливо зазначити, що затвердження кандидатури Брауна співпало з масовими протестами в США, викликаними смертю Джорджа Флойда.

Після смерті Флойда Браун відкрито заявляв про те, що в США непросто бути чорношкірим, навіть у військово-повітряних силах.

Він стверджує, що ще зі шкільних років відчував тиск з боку білих керівників. Він зазначив, що завжди намагався робити роботу вдвічі краще, бо його керівники не очікували від нього хорошого результату, адже він афроамериканець.

“Я працював вдвічі більше і вдвічі краще, щоб вони змінили думку про афроамериканців”, – сказав він.

Згідно з даними Пентагону, серед військових США тільки 8,8% офіцерів – темношкірі. 76,1% офіцерів – білі.