Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл змінив резолюцію, яка визначає порядок проведення процесу імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті.

Про це повідомляє The Hill.

Після критики з боку демократів Макконнелл змушений був внести деякі правки, після чого резолюцію все ж затвердили голосами більшості сенаторів.

Мета резолюції – дати сторонам, демократам і республіканцям, висловити свої вступні аргументи. Кожній дається по три дні. При цьому, загальна тривалість виступів повинна бути не більше 24 годин (за три дні, – ред.).

До цього Макконнелл пропонував дещо інший порядок. Сторонам надавалося два дні на виступи по 12 годин (всього 24 години).

Демократи, вимагаючи змін, говорили, що через такий графік представник їхньої політсили, Адам Шифф, буде виступати пізно вночі, коли інші сенатори будуть сонними і не будуть звертати уваги на його аргументи.

Також резолюція дає право кожній стороні самостійно визначити, скільки людей будуть виступати перед сенаторами з аргументами.

Лідер республіканців вніс ще одну істотну поправку в свою резолюцію, дозволивши включити докази Палати представників щодо імпічменту в офіційний протокол судового розгляду в Сенаті – за умови наявності заперечень на підставі чуток.

Спочатку в резолюції республіканця було зазначено, що докази, зібрані Палатою представників, формально не використовуються на слуханнях в Сенаті.

Планується, що голосування з приводу імпічменту може відбутися 4 лютого.