У Держдепартаменті США пообіцяли незабаром призначити послом в Україну досвідченого кар’єрного дипломата.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Республіканець сенатор Роб Портман є співголовою групи підтримки України в американському Сенаті.

Він сказав, що дуже розчарований тим, що в адміністрації президента США Джо Байдена досі не призначили посла США в Україні.

Сенатор додав, що минулого тижня знову підіймав це питання у Держдепартаменті.

“Вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата”, – уточнив Роб Портман.

Він наголосив, що радий був чути таку відповідь і що це необхідно зробити.

Останнім послом, затвердженим Сенатом у Києві, була Марі Йованович, високоповажний дипломат. Вона була усунена з посади тодішнім держсекретарем Майком Помпео за наполяганням Білого дому, підбурюваним особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом В. Джуліані в контексті політизації американо-українських відносин.

Після майже року перебування на посаді адміністрація Байдена висунула десятки кандидатур послів і людей на керівні посади в Державному департаменті. Сенатори Тед Круз і Джош Хоулі заблокували підтвердження багатьох із цих осіб — переважно через незадоволення Круза рішенням адміністрації не вводити санкції щодо газопроводу “Північний потік-2”.

У грудні Круз уклав угоду з лідером більшості в Сенаті Чарльзом Е. Шумером, що дало змогу 32 кандидатам отримати схвалення Сенату — бажаний крок вперед. Але пост у Києві залишається порожнім.

Держдепартамент не шукав згоди від українського уряду, що стало першим кроком у забезпеченні згоди країни перебування на передбачуваного кандидата.