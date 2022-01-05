На сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали відповідальність на адміністрацію США за відсутність посла в Україні.

Про це повідомляє міжнародне видання The Washington Post.

Як зазначається у статті, Кремль розпочав масове нарощування військ уздовж кордону Росії з Україною. Росія відкрито ставить під сумнів право України на існування. Але цього разу результати можуть бути ще катастрофічнішими.

Враховуючи цю жахливу ситуацію, можна було б припустити, що мати підтвердженого Сенатом посла США в Києві було б корисно. Але посла США в Україні немає, і немає жодних ознак того, коли він може прибути. За цю невдачу не несе відповідальність Сенат, у цьому випадку адміністрація Байдена винна лише сама. Поки що президент навіть не встиг когось висунути на цю посаду.

За словами посадовців, не призначити посла в Києві – це не просто поганий спосіб вести зовнішню політику. Це також свідчить про неповагу адміністрації до України. Ця країна вже достатньо витримала протягом останніх двох років адміністрації Трампа. Від адміністрації Байдена очікувалося рішучіших дій, насамперед з огляду на те, що Байден обіймав посаду віцепрезидента в часи президенства Обами.

Останнім послом, затвердженим Сенатом у Києві, була Марі Йованович, високоповажний дипломат. Вона була безцеремонно та несправедливо усунена тодішнім держсекретарем Майком Помпео за наполяганням Білого дому, підбурюваним особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом В. Джуліані в контексті політизації американо-українських відносин.

Після майже року перебування на посаді адміністрація Байдена висунула десятки послів і людей на керівні посади в Державному департаменті. Сенатори Тед Круз і Джош Хоулі заблокували підтвердження багатьох із цих осіб — переважно через незадоволення Круза рішенням адміністрації не вводити санкції щодо газопроводу “Північний потік-2”. У грудні Круз нарешті уклав угоду з лідером більшості в Сенаті Чарльзом Е. Шумером, що дало змогу 32 кандидатам отримати схвалення Сенату — бажаний крок вперед. Але пост у Києві залишається порожнім.

Держдепартамент не шукав згоди від українського уряду, що стало першим кроком у забезпеченні згоди країни перебування на передбачуваного кандидата. Серед імен, які вочевидь розглядає Білий дім, є кар’єрний офіцер дипломатії, який зараз є послом в іншій країні, зазначають політики.

Під час останньої телефонної розмови Байдена з Путіним 30 грудня високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що Сполучені Штати мали широкі контакти з європейськими колегами на президентському та міністерському рівнях. “Наші нещодавно підтверджені посли як в НАТО, так і в ОБСЄ почали активну роботу зі своїми колегами”, – додав чиновник. Зазначається, що для України про таку роз’яснювальну роботу не згадується — бо там немає посла.