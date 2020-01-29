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Сенцов заявив, що його намагаються дискредитувати

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що його намагаються дискредитувати.

Середа, 29 січня 2020, 18:39

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я вважаю, що не треба виправдовуватися, якщо вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив і не збираюся цим займатися. І коли інформаційні смітники намагаються кидати в тебе брудом і кричати, що ти продався Ахметову Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам і мормонам — це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати”, – зазначив Сенцов.

Також він заявив, що не планує “йти в політику”, або ж створювати політичну партію.

“Я буду робити те, що роблю на користь Україні, і говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюся залишатися і нікому не вдасться мене ні купити, ні залякати”, – написав він.

Одночасно Сенцов опублікував фотографію в описаній футболці.

Фото: Facebook/Олег Сенцов

  • 23 січня український режисер, політв’язень Олег Сенцов виступив у швейцарському Давосі, порушивши в промові теми російської агресії та євроінтеграції України.
  • Раніше Олег Сенцов закликав європейських політиків не довіряти Росії та її лідеру Володимиру Путіну, а також пам’ятати про тисячі загиблих під час війни на Донбасі. Про це він заявив у Європейському парламенті, де виступив як лауреат премії Сахарова 2018 року.
Теги: Олег Сенцов, скандал

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