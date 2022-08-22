Про це повідомило видання Telegraf.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що “після листопада російської нафти для нас не буде через санкції”.

“Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше”, – сказав Вучич.

Також він торкнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді. Він заявив, що саме це обговорення “дурниць”, поки є більш серйозні питання для суспільства.

Зазначимо, що заборона російської нафти є частиною шостого пакета санкцій. Під обмеження потрапили ще під санкції потрапили російський “Сбербанк”, Кредитний банк Москви, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції. Вони мали бути відключені від платіжної системи Swift. Ще ЄС призупинив мовлення телеканалів “Россия РТР/РТР Планета”, “Россия 24” і “ТВ Центр-Международный”.