У Сербії заборонили рейси чорногорської авіакомпанії Montenegro Airlines після того, як Подгоріца відмовилася відкривати кордони для громадян Сербії.

Про це йдеться в матеріалі американського видання Today online.

Дирекція цивільної авіації Сербії заявила, що рішення було прийнято, як відповідь на дії Чорногорії щодо заборони в’їзду для громадян Сербії через те, що в країні зберігається епідемія коронавіруса.

Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович в понеділок оголосив, що коронавірус в країні побороли.

Маркович також сказав, що Чорногорія відкриє кордони для мандрівників з країн, в яких динаміка зараження коронавірусом не перевищує 25 випадків зараження на 100 тисяч людей.

На сьогоднішній день в Сербії з населенням 7,2 мільйона осіб зареєстровано 11 227 випадків коронавирусної інфекції та 239 випадків смертнй. У Чорногорії зареєстровано 324 випадки і дев’ять смертей.