Про це йдеться в матеріалі американського видання Today online.
Дирекція цивільної авіації Сербії заявила, що рішення було прийнято, як відповідь на дії Чорногорії щодо заборони в’їзду для громадян Сербії через те, що в країні зберігається епідемія коронавіруса.
Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович в понеділок оголосив, що коронавірус в країні побороли.
Маркович також сказав, що Чорногорія відкриє кордони для мандрівників з країн, в яких динаміка зараження коронавірусом не перевищує 25 випадків зараження на 100 тисяч людей.
На сьогоднішній день в Сербії з населенням 7,2 мільйона осіб зареєстровано 11 227 випадків коронавирусної інфекції та 239 випадків смертнй. У Чорногорії зареєстровано 324 випадки і дев’ять смертей.
- Уряд Сербії прийняв рішення відкрити кордони з чотирма сусідніми країнами — Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією з 1 червня.