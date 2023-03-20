У Пентагоні виявили, що серед військових пілотів високий рівень захворювання раком. Дослідження показало, що наземні команди, які заправляють, обслуговують і запускають літаки, також хворіють.

Про це повідомило AP.

Родичі пілотів роками заявляли про хвороби, але їм казали, що попередні військові дослідження показали, що члени повітряного та наземного екіпажу не піддаються більшому ризику, ніж загальне населення США.

У річному дослідженні охопили майже 900 тисяч військовослужбовців, які літали або працювали на військових літаках у період з 1992 по 2017 рік. У Пентагоні виявили, що члени екіпажу мали на 87% вищий рівень меланоми та на 39% вищий рівень раку щитовидної залози. Водночас чоловіки мали на 16% вищий рівень раку простати, а жінки на 16% вищий рівень раку молочної залози. Екіпажі мали приблизно на 24% більше випадків раку всіх типів.

У наземних екіпажів виявили на 19% вищий рівень раку мозку та нервової системи, на 15% вищий рівень раку щитовидної залози та на 9% вищий рівень раку нирок або нирок, тоді як у жінок на 7% вищий рівень раку молочної залози. Загальний рівень випадків раку всіх типів був на 3% вищим.

Також серед повітряних екіпажів виявили набагато нижчий рівень раку легенів, нижчий рівень раку сечового міхура та товстої кишки.

У попередніх дослідженнях враховували лише пілотів ВПС, де теж виявили вищі показники раку. Цього разу до аналізу долучили всі служби як повітряні, так і наземні екіпажі. У Пентагоні вважають, що реальна кількість захворювань буде, ймовірно, ще більшою через прогалини в даних.

Дослідження вимагав Конгрес з 2021 року. Після отримання його результатів Пентагон має провести ще більший огляд, щоб спробувати зрозуміти, чому екіпажі хворіють.

У Пентагоні звернули увагу, що дослідження не означає, що військова служба в екіпажах повітряних або наземних екіпажів спричиняє рак, оскільки існує безліч потенційних факторів, які не можуть проконтролювати в аналізі. Зокрема сімейні історії, куріння чи вживання алкоголю.

Екіпажі давно просили оборонне відомство розглянути деякі фактори навколишнього середовища, яким вони піддаються. Наприклад, реактивне паливо та розчинники, які використовуються для очищення та обслуговування частин реактивних літаків, датчиків і джерел живлення в носових конусах літаків, а також масивні радіолокаційні системи на палубах кораблів, на які вони приземляються.

У членів екіпажів була більша ймовірність вижити, ніж у населення в цілому через регулярні обов’язкові медичні огляди.

У дослідженні не врахували дані з Департаменту у справах ветеранів або державних реєстрів раку. Аналіз не охоплював випадки колишніх членів екіпажу, які захворіли після звільнення з військової медичної системи. Також база даних військової системи охорони здоров’я, яка використовувалася в дослідженні, не мала достовірної інформації про рак до 1990 року. Через що не було включено пілотів, які літали на реактивних літаках раннього покоління в попередні десятиліття.

“Варто зазначити, що результати дослідження могли б відрізнятися, якби були включені додаткові старші колишні військовослужбовці”, — йдеться в повідомленні.

Пентагон планує отримати дані з цих реєстрів, щоб додати їх до загальної кількості, йдеться в дослідженні.