The Coffee Science Foundation оголосив про новий дослідницький проєкт, спрямований на оцінку втручань у галузі сталого розвитку та їх реального впливу на виробників кави. Під час дослідження ринку, аналітики зауважили, що більш ніж половина фермерів, котрі експортують сиру каву, живуть за межею бідності.

Про це повідомляє Daily Coffee News.

Проєкт, очолюваний дослідниками з Неаполітанського університету Партенопа, Лондонської школи економіки та Keurig Dr Pepper, дозволить отримати всебічне уявлення про те, які сільськогосподарські втручання дозволили покращити якість вирощування кави.

Зауважується, що у 2022 році загальний обсяг продажів Keurig Dr Pepper склав понад 14 мільярдів доларів США. Для порівняння, країна Бразилія, яка виробляє приблизно третину зеленої кави у світі, зафіксувала загальний експортний дохід у розмірі приблизно 8,1 мільярда доларів США у 2021/22 ринковому році.

Так, коментуючи фінансові результати, голова правління та генеральний директор Боб Гамгорт заявив, що компанія прискорила зростання доходу п’ятий рік поспіль, забезпечивши зростання на 12% у четвертому кварталі та на 11% за весь рік.

Більшість фермерів, які вирощують каву, є дрібними землевласниками, і близько половини з них живуть за міжнародною межею бідності, — зазначає Давиде Дель Прете, доцент економіки Неаполітанського університету Партенопа. Ці фермери зіштовхуються з унікальними проблемами у покращенні виробництва та продуктивності. У цьому секторі було реалізовано кілька заходів та програм, але на сьогодні відсутній систематичний огляд їхнього впливу”.

Будучи дослідницьким підрозділом SCA, Coffee Science Foundation має на меті надати спільноті спеціалізованої кави ретельне науково дослідження, яке принесе користь усьому ланцюжку створення вартості кави.

Більшість виробників кави, які живуть у бідності, зосереджені в шести країнах Східної Африки. На ці країни припадає приблизно 63% світових фермерів, котрі вирощують каву, які живуть у бідності, і 71% живуть у крайній бідності. Регіон характеризується низькою врожайністю кави, що призводить до низького доходу цих фермерів. Низькі врожаї кави, як правило, можна вирішити за допомогою простих і органічних засобів, таких як обрізка та випилювання дерев, однак ці методи вимагають цілеспрямованих і систематичних програм навчання.

Аналітики зауважили, що багато компаній прагнуть діяти позитивно у своїх ланцюгах постачання, але мають мало інформації про те, які втручання можуть принести найбільшу користь.