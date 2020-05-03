Північна Корея, у неділю, 3 травня, відкрила стрілянину по південнокорейському посту. Південна Корея відповіла двома пострілами в напрямку Північної Кореї.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Північна і Південна Корея в неділю, вранці обмінялися пострілами біля прикордонного блокпосту Південної Кореї.

Відзначається, що інцидент підсилив напруженість на наступний день, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин з’явився на публіці після тритижневої відсутністі.

За заявою Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з боку КНДР послідувало декілька пострілів о 7:41 за місцевим часом в напрямку прикордонного поста Південної Кореї. Південна Корея відповіла двома пострілами в напрямку Північної Кореї.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що північнокорейські державні ЗМІ опублікували фото, на яких, нібито Кім Чен Ин відвідав відкриття фабрики, 1 травня.

Нагадаємо, низка американських та світових ЗМІ писали, що Кім “знаходиться в серйозній небезпеці після операції”, згідно із заявою одного американського чиновника. Інший американський чиновник сказав CNN, що побоювання з приводу здоров’я північнокорейського лідера небезпідставні, але важко оцінити тяжкість його стану.

Південнокорейське онлайн-видання Daily NK, яке основну увагу приділяє Північній Кореї, написало про те, що Кіму зробили серцево-судинну операцію через “надмірне куріння, ожиріння та перевтому”. У виданні додали, що лідер наразі проходить лікування на віллі в окрузі Хянсан.

Після того, як стан Кіма поліпшився, більша частина медичної бригади, що його лікувала, повернулася до Пхеньяна 19 квітня, тоді як деякі з них залишилися, щоб наглядати за північнокорейським лідером до його повного одужання.