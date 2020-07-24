Фото він показав у Facebook.
Шабунін написав, що всередині будинку все виглядає набагато гірше, ніж ззовні. На даний момент будинок непридатний для життя.
“Будинок не застрахований. Банально руки не дійшли”, – написав Шабунін.
Він також повідомив, що поліція зареєструвала провадження у навмисному псуванні майна шляхом підпалу. Сам Шабунін з такою кваліфікацією не згоден, оскільки підпал будинку в нічний час – це не про псування майна.
Шабунін вказав, що якби в будинку були діти, а батько не встиг вчасно перекрити газ, то все могло б закінчитися набагато гірше.
Також в Facebook відкрили збір коштів на ремонт згорілого будинку.
- В ніч з 22 на 23 липня в будинку, де проживають батьки Шабуніна, розташованому недалеко від станції метро “Славутич” в Києві, сталася пожежа.
- Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку активіста Віталія Шабуніна в Київській області.