Фото він показав у Facebook.

Шабунін написав, що всередині будинку все виглядає набагато гірше, ніж ззовні. На даний момент будинок непридатний для життя.

“Будинок не застрахований. Банально руки не дійшли”, – написав Шабунін.

Він також повідомив, що поліція зареєструвала провадження у навмисному псуванні майна шляхом підпалу. Сам Шабунін з такою кваліфікацією не згоден, оскільки підпал будинку в нічний час – це не про псування майна.

Шабунін вказав, що якби в будинку були діти, а батько не встиг вчасно перекрити газ, то все могло б закінчитися набагато гірше.

Також в Facebook відкрили збір коштів на ремонт згорілого будинку.