Про це повідомляють #Букви.
Матч відбудеться в Києві на НСК “Олімпійський”.
Головний арбітр: Андрій Коваленко.
Коли: 22 вересня о 21:00 за київським часом.
У прямому етері поєдинок покаже телеканал “Футбол 1”. Також гру покаже сервіс “OLL TV!”.
“Динамо” зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. “Шахтар” побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.
Орієнтовні склади:
“Шахтар”: Пятов, Додо, Матвієнко, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко, Соломон, Тете, Марлос, Траоре.
“Динамо”: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Циганков, Вербич, Буяльський, Шкурін.
Історія взаємин
Раніше “Шахтар” і “Динамо” 13 разів розігрували між собою Суперкубок. В основний час “гірники” перемагали тричі з однаковим рахунком 2:0 (у 2014, 2015 та 2017 роках). А до цього донеччани двічі після нічийного результату 1:1 вигравали в киян у серії пенальті (2005, 2008). Три останні роки трофей брали динамівці (2018, 2019, 2020).