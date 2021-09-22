Про це повідомляють #Букви.

Матч відбудеться в Києві на НСК “Олімпійський”.

Головний арбітр: Андрій Коваленко.

Коли: 22 вересня о 21:00 за київським часом.

У прямому етері поєдинок покаже телеканал “Футбол 1”. Також гру покаже сервіс “OLL TV!”.

“Динамо” зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. “Шахтар” побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

Орієнтовні склади:

“Шахтар”: Пятов, Додо, Матвієнко, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко, Соломон, Тете, Марлос, Траоре.

“Динамо”: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Циганков, Вербич, Буяльський, Шкурін.

Історія взаємин

Раніше “Шахтар” і “Динамо” 13 разів розігрували між собою Суперкубок. В основний час “гірники” перемагали тричі з однаковим рахунком 2:0 (у 2014, 2015 та 2017 роках). А до цього донеччани двічі після нічийного результату 1:1 вигравали в киян у серії пенальті (2005, 2008). Три останні роки трофей брали динамівці (2018, 2019, 2020).