Сьогодні, 28 вересня, "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів прийматиме міланський "Інтер".

Про це повідомляють #Букви.

Матч відбудеться в Києві о 19:45 за київським часом.

Транслюватиме зустріч медіакомпанія Megogo.

Орієнтовні склади:

“Шахтар” U-19: Твардовський – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко

“Інтер” U-19: Ровіда – Дзанотті, Моретті, Фонтанароза, Карбоні – Казадей, Саньяллі, Нунціатіні – Пескетола, Аб’юзо, Овусу

Історія взаємин

Суперники зустрічалися вже 5 разів: тричі матчі завершувалися внічию, двічі – на користь “Інтера”. Міланський клуб загалом забив 8 м’ячів і пропустили всього 1.

Попередня зустріч у Лізі чемпіонів

9 грудня на “Джузеппе Меацца” фінальний свисток зафіксував нічию 0:0, після якої “Шахтар” посів 3-тє місце в групі й кваліфікувався до плей-оф Ліги Європи, а “Інтер” вилетів з єврокубків.