Про це повідомляють #Букви.
Матч відбудеться в Києві о 19:45 за київським часом.
Транслюватиме зустріч медіакомпанія Megogo.
Орієнтовні склади:
“Шахтар” U-19: Твардовський – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
“Інтер” U-19: Ровіда – Дзанотті, Моретті, Фонтанароза, Карбоні – Казадей, Саньяллі, Нунціатіні – Пескетола, Аб’юзо, Овусу
Історія взаємин
Суперники зустрічалися вже 5 разів: тричі матчі завершувалися внічию, двічі – на користь “Інтера”. Міланський клуб загалом забив 8 м’ячів і пропустили всього 1.
Попередня зустріч у Лізі чемпіонів
9 грудня на “Джузеппе Меацца” фінальний свисток зафіксував нічию 0:0, після якої “Шахтар” посів 3-тє місце в групі й кваліфікувався до плей-оф Ліги Європи, а “Інтер” вилетів з єврокубків.
Неделя Лиги чемпионов! 😍
Следите за финальными приготовлениями «Шахтера» к матчу с «Интером».
Поддержите команду на стадионе! Билеты на игру #ШахтерИнтер в Киеве еще в продаже: https://t.co/jm1c9JudMn.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/MDoGrAA8Tm
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2021