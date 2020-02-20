Про це повідомляє пресслужба “Шахтаря” в Twitter.
Матч проходив в рамках 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи в Харкові на стадіоні “Металіст”.
У першому таймі команди голів не забивали, у другому “гірники” вийшли вперед завдяки точному удару Алана Патріка.
⚽ ГОООООЛ! 1:0! 🔥
АЛАН ПАТРИК ЗАБИВАЕТ НАШ ПЕРВЫЙ ГОЛ В 2020 ГОДУ!
⚒ 🆚 🦅 #ШахтерБенфика pic.twitter.com/vAdSuohzia
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020
На 66-й хвилині у ворота української команди призначили пенальті, і рахунок зрівнявся. Переможний для “Шахтаря” гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.
⚽ ГОООООЛ! КОВАЛЕНКОООООООО! 2:1! 🔥#ШахтерБенфика https://t.co/Z5j0ohhytm pic.twitter.com/B9FlUsiasp
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020
У підсумку 2: 1 на користь “Шахтаря” в першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ. Матч-відповідь відбудеться 27 лютого під Лісабоні, переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.
- Нагадаємо, що матч Чемпіонату України з футболу між київським “Динамо” і донецьким “Шахтарем” зупиняли через прояви расизму з боку уболівальників.
- Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу відмовилась від квитків для українців на матч із Сербією з міркувань безпеки.