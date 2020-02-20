Донецький "Шахтар" обіграв португальську "Бенфіку" з рахунком 2: 1 на своєму полі в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба “Шахтаря” в Twitter.

Матч проходив в рамках 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи в Харкові на стадіоні “Металіст”.

У першому таймі команди голів не забивали, у другому “гірники” вийшли вперед завдяки точному удару Алана Патріка.

⚽ ГОООООЛ! 1:0! 🔥 АЛАН ПАТРИК ЗАБИВАЕТ НАШ ПЕРВЫЙ ГОЛ В 2020 ГОДУ! ⚒ 🆚 🦅 #ШахтерБенфика pic.twitter.com/vAdSuohzia — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020

На 66-й хвилині у ворота української команди призначили пенальті, і рахунок зрівнявся. Переможний для “Шахтаря” гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

У підсумку 2: 1 на користь “Шахтаря” в першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ. Матч-відповідь відбудеться 27 лютого під Лісабоні, переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.