Про це повідомляє видання Xsport.

У неділю, 31 травня, на київському стадіоні НСК “Олімпійський” при порожніх трибунах пройшов футбольний матч між донецьким “Шахтарем” і київським “Динамо”.

Фото: shakhtar.com

У матчі 24-го туру рахунок відкрив Віталій Буяльський на 38-й хвилині. Перший гол ще на 19-й хвилині забив Сергій Сидорчук, але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала гол після перегляду відеоповтору. Це перше використання системи VAR в матчі між “Шахтарем” і “Динамо”.

“Шахтар” швидко відігрався – на 39-й хвилині рахунок зрівняв Марлос, який вже на 67-й хвилині оформив дубль.

Закріпив лідерство гірників в матчі Маркос на 74-й хвилині.

Таким чином, донеччани підтвердили лідерство в чемпіонаті і набрали в сумі 62 очки. Динамо – на четвертій позиції з 46 очками, поступаючись також “Зорі” і “Десні” за додатковими показниками, маючи однакову кількість очок.

“Шахтар” зіграє з “Десною” 6 червня, а “Динамо” зустрінеться з “Олександрією” 7 червня.