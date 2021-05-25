Міністерство цифрової трансформації відреагувало на новини про те, що Уряд начебто готується до співпраці з фінансовою пірамідою OneCoin, яка позиціює себе як криптовалюта.

Про це йдеться у відповіді Мінцифри на запит #Букв.

Зазначається, що Мінцифри ознайомилось з листом, який містить інформацію щодо подальших кроків органів державної влади України у розвитку сфери віртуальних активів, співпрацею з визначеними суб’єктами господарювання на ринку віртуальних активів, впровадженні “в юридичному фінансовому полі в Україні” окремої криптовалюти.

“Інформуємо вас, що Уряд України не оголошував про співпрацю з “ONELIFE” та про впровадження в Україні “криптовалюти OneCoin”. Уся інформація, викладена у листі, що розміщений у мережі Internet, є такою, що не відповідає реальному стану справ”, – йдеться у заяві.

Також у міністерстві наголосили, що шахраї з OneCoin використовують підроблений лист, який начебто підписав перший заступник міністра Олексій Вискуб. У Мінцифри додали, що цей лист вказаною посадовою особою не підписувався та відповідно нікому не надсилався.

“Відповідна заява щодо розповсюдження неправдивої інформації у мережі вже направлена до правоохоронних органів”, – додали у Мінцифри.

Додамо, що цей лист шахраї фінансової піраміди OneCoin поширюють під час онлайн-конференцій, розповідаючи про партнерство з Урядом України.

Нагадаємо, що раніше правозахисник, співзасновник Ukrainian Data Protection Office Богдан Хаустов повідомив, що Міністерство цифрової трансформації та Кабінет Міністрів України зацікавилися співпрацею з фінансовою пірамідою OneCoin, яку позиціюють як криптовалюту.

Експерт зазначив, що шахрайську діяльність засновників OneCoin підтвердили ФБР, міністерство юстиції США та органи слідства кількох держав.

Він прикріпив скриншот листа, адресованого одному із засновників OneCoin Луці Міаттону. У документі, начебто підписаному першим заступником міністра цифрової трансформації Олексієм Вискубом, зазначалося, що Мінцифри розглядає можливість надання компанії статусу “офіційного постачальника послуг віртуальних активів”.