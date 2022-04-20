У соцмережах зловмисники запустили "голосування" за найкращий телеканал між "Інтер" та "1+1" - користувачам обіцяють 200 гривень за участь, а потім викрадають їх акаунти.

Про це повідомляє MediaSapiens.

Шахраї надсилають “наживку” в особисті повідомлення. При цьому, жодних причин чи умов для “голосування” не уточнюють – лише прохання, обіцянка виплатити гроші та посилання на сайт, створений через російський ресурс Tilda.

Якщо людина погоджується, то її просять ввести дані для входу в Instagram, після чого акаунт “відбирають” та починають розсилати повідомлення з проханням позичити 3000 гривень.

Зауважимо, що розпізнати шахрайську схему можна за кількома ознаками: емоційність, обіцянки легкої вигоди, прохання ввести особисті дані, зокрема СVV- та PIN-код до банківської картки.