Про це повідомляє MediaSapiens.
Шахраї надсилають “наживку” в особисті повідомлення. При цьому, жодних причин чи умов для “голосування” не уточнюють – лише прохання, обіцянка виплатити гроші та посилання на сайт, створений через російський ресурс Tilda.
Якщо людина погоджується, то її просять ввести дані для входу в Instagram, після чого акаунт “відбирають” та починають розсилати повідомлення з проханням позичити 3000 гривень.
Зауважимо, що розпізнати шахрайську схему можна за кількома ознаками: емоційність, обіцянки легкої вигоди, прохання ввести особисті дані, зокрема СVV- та PIN-код до банківської картки.
- Нагадаємо, Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд, мовою оригіналу – “Роскомнадзор”) вимагає від інтернет-видання “Букви” видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.